В РФ спрос на услуги страхования техники вырос до 22%

Материалы по теме

Спрос на копирайтеров в России за год вырос на 63%

УрБК, Москва, 16.08.2023. Спрос на офисных сотрудников в России в июле 2023 года увеличился на 14% по сравнению с ...

Страховой рынок в России вырос на 21,2%

УрБК, Москва, 08.06.2023. В I квартале 2023 года объем страховых премий составил 548,4 млн руб. Это на 21,2% больше, ...

Количество сервисных центров в российских городах-миллионниках сократилось на 4%

УрБК, Москва, 16.02.2023. По итогам 2022 года в российских городах-миллионниках работало 10,2 тыс. сервисных центров. ...

В Екатеринбурге на 74% увеличился спрос на услуги мастеров по ремонту техники и электроники

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. В марте 2022 года жители Екатеринбурга отдавали технику в ремонт на 74% чаще, чем в ...

Объем страховых взносов в Челябинской области за год вырос почти на 2,5 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 12.04.2019. В Челябинской области в 2018 году объем страховых премий по добровольному и обязательному ...