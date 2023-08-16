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Вчера, 15:43

В РФ спрос на услуги страхования техники вырос до 22%

УрБК, Москва, 26.09.2023. В России за девять месяцев 2023 года благодаря продажам электроники спрос на услуги страхования увеличился на 10-22% год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты считают, что причина положительной динамики спроса на страхование электроустройств связана с падением покупательского спроса и повышением кредитной ставки. Вследствие этого ритейлеры и финансовые организации все чаще предлагают потребителям дополнительные услуги, в число которых входит страхование. При этом россияне сами готовы брать страховку на электронику ушедших брендов из-за того, что в стране у них нет авторизированных сервисных центров. Также с помощью страховки потребители хотят обезопасить себя ввиду проблем с гарантией и опасений кражи устройств.

Как отмечают специалисты Inventive Retail Group (restore: Samsung, Xiaomi), за III квартала 2023 года число проданных дополнительных сервисных и страховых программ в магазинах увеличилось на 10% (год к году).

«В прошлом году пик покупки таких программ пришелся на IV квартал. Сейчас мы видим равномерный спрос по кварталам и ожидаем рост по итогам года», — рассказала PR-директор Inventive Retail Group Людмила Семушина.
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