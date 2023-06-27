Курс евро с начала торгов вырос на 0,06%

УрБК, Москва, 26.09.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 96,27 руб., евро — 102,05 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,03%, европейской — на 0,06%.

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