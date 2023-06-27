Курс евро с начала торгов вырос на 0,06%

УрБК, Москва, 27.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 85,02 руб., евро — ...30.05.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 2,62%
УрБК, Москва, 30.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,76 руб., евро — ...21.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,16%
УрБК, Москва, 21.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,81 руб., евро — ...06.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,56%
УрБК, Москва, 06.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,43 руб., евро — ...14.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,25%
УрБК, Москва, 14.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 73,75 руб., евро — ...