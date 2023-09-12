В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге 29 сентября пройдет День начинающего предпринимателя

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Екатеринбурге 29 сентября в креативном кластере «Домна» пройдет День начинающего предпринимателя при участии экспертов, владельцев федеральных и региональных франшиз. На мероприятии расскажут об открытии своего дела с минимальными рисками и в короткие сроки, сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).



Участие в форуме примет советник генерального директора по стратегии, директор дивизиона «Технологии и предпринимательство» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Сергей Черкасов. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторами являются АСИ и СОФПП при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области.



«Малый и средний бизнес — это драйвер развития экономики. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит перед нами задачу, оказывать максимальное содействие формированию и развитию этой предпринимательской прослойки. По данным аналитиков, франчайзинговый бизнес — один из самых устойчивых к кризисам. Поэтому в Свердловской области мы придаем большое значение инструментам поддержки предпринимателей, в основе которых лежит помощь в покупке франшиз. Форум 29 сентября поможет разобраться с актуальными вопросами франчайзинга в 2023 году», — прокомментировал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.



В последние годы российский рынок франчайзинга демонстрирует устойчивый рост оборота и численности занятых в этой сфере. Своим опытом развития франшиз поделятся представители крупных федеральных и региональных сетей. Также они ответят на вопросы участников. В ходе мероприятия будут разыграны индивидуальные консультации экспертов.



«Еще одна важная тема мероприятия — доступные сегодня начинающим предпринимателям инструменты содействия. Фонд давно уделяет внимание этому направлению. В линейке наших продуктов есть специализированный заем «Франшиза», мы развиваем проект комплексной поддержки Business-Data, который помогает открывать новые бизнес-проекты в городах Свердловской области. В его основе также лежит использование франчайзинга», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.



Участие в событии бесплатное, но обязательна предварительная регистрация. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция. Однако для участников события в очном формате будут доступны особые условия. В их числе — вебинар на тему юридических аспектов франчайзинга, возможность обсудить первый этап запуска бизнеса с наставником, а также розыгрыш консультаций с экспертами по вопросам развития предпринимательства и презентации проекта инвесторам.