УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:43

В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге 29 сентября пройдет День начинающего предпринимателя

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Екатеринбурге 29 сентября в креативном кластере «Домна» пройдет День начинающего предпринимателя при участии экспертов, владельцев федеральных и региональных франшиз. На мероприятии расскажут об открытии своего дела с минимальными рисками и в короткие сроки, сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Участие в форуме примет советник генерального директора по стратегии, директор дивизиона «Технологии и предпринимательство» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Сергей Черкасов. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторами являются АСИ и СОФПП при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области.

«Малый и средний бизнес — это драйвер развития экономики. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит перед нами задачу, оказывать максимальное содействие формированию и развитию этой предпринимательской прослойки. По данным аналитиков, франчайзинговый бизнес — один из самых устойчивых к кризисам. Поэтому в Свердловской области мы придаем большое значение инструментам поддержки предпринимателей, в основе которых лежит помощь в покупке франшиз. Форум 29 сентября поможет разобраться с актуальными вопросами франчайзинга в 2023 году», — прокомментировал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

В последние годы российский рынок франчайзинга демонстрирует устойчивый рост оборота и численности занятых в этой сфере. Своим опытом развития франшиз поделятся представители крупных федеральных и региональных сетей. Также они ответят на вопросы участников. В ходе мероприятия будут разыграны индивидуальные консультации экспертов.

«Еще одна важная тема мероприятия — доступные сегодня начинающим предпринимателям инструменты содействия. Фонд давно уделяет внимание этому направлению. В линейке наших продуктов есть специализированный заем «Франшиза», мы развиваем проект комплексной поддержки Business-Data, который помогает открывать новые бизнес-проекты в городах Свердловской области. В его основе также лежит использование франчайзинга», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Участие в событии бесплатное, но обязательна предварительная регистрация. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция. Однако для участников события в очном формате будут доступны особые условия. В их числе — вебинар на тему юридических аспектов франчайзинга, возможность обсудить первый этап запуска бизнеса с наставником, а также розыгрыш консультаций с экспертами по вопросам развития предпринимательства и презентации проекта инвесторам.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.09.2023 Свердловские власти и предприниматели обсудят концепции развития лесной промышленности

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Свердловской области в поселке Гари 14 сентября в рамках национального проекта «Малое ...

20.07.2023 В кластере «Домна» прошел форум для екатеринбургских предпринимателей «Мой бизнес: СТАРТАП ФОРУМ 2023»

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Екатеринбурге состоялся форум для начинающих предпринимателей и самозанятых «Мой ...

17.07.2023 В Екатеринбурге 1,5 тыс. человек посетили летнюю ярмарку самозанятых в кластере «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Екатеринбурге 15 и 16 июля около 1,5 тыс. человек посетили ярмарку продукции ...

24.05.2023 Более 500 свердловских предпринимателей приняли участие в форуме «Грабли для бизнеса» в креативном пространстве «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Форум «Грабли для бизнеса. Технологии и люди» собрал свыше 500 предпринимателей ...

13.04.2023 В Екатеринбурге с 16 по 17 мая пройдет экономический форум «ФИНМАРКЕТ-2023»

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбурге с 16 по 17 мая пройдет всероссийский экономический форум ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм29.08.2023Перевозка деревянных бытовок длинномером
Архив новостей
Сентябрь 2023 (585)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18