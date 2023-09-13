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Сотрудники «Россети» — МЭС Урала обновили линии электропередачи на Южном Урале

УрБК, Челябинск, 25.09.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили гасители вибрации на четырех опорах, провели ремонт грозотроса и установили новые разрядные рога на линии электропередачи (ЛЭП) 500 кВ «Златоуст — Челябинская», чтобы повысить надежность энергообъектов и их устойчивость перед погодными явлениями.

Как сообщает пресс-служба компании, энергетики также провели подрезку крон более 50 деревьев для улучшения надежности электроснабжения в осенне-зимний период.

Отмечается, что протяженность линии электропередачи 500 кВ «Златоуст — Челябинская» составляет 115,5 км. Данная ЛЭП имеет большое значение для перетока электроэнергии между Уральской и Центральной энергосистемами России. Она также питает потребителей Челябинской области, включая один из старейших металлургических заводов Южного Урала.
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