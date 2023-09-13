Сотрудники «Россети» — МЭС Урала обновили линии электропередачи на Южном Урале

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Работники филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили модернизацию линии ...24.05.2023 Энергетики «Россети» — МЭС Урала установили новый грозотрос на ЛЭП Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил грозозащитный трос на двухцепной линии ...11.05.2023 Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали системообразующую ЛЭП в Зауралье
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили работы на межрегиональной линии ...17.04.2023 Энергетики «Россети» — МЭС Урала обновили ЛЭП в Сургутском районе ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели техперевооружение линии ...08.06.2017 ФСК ЕЭС завершила плановый ремонт линии электропередачи 500 кВ «Челябинская — Костанайская»
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2017. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу ...