Главу Артемовского городского округа оштрафовали за свалку на берегу реки Бобровка

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. Глава Полевского городского округа Константин Поспелов оштрафован на 5 тыс. руб. за ...09.02.2016 В Талице МУП «Теплосетевая компания» организовало незаконную свалку отходов
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2016. Прокуратура Свердловской области провела проверку исполнения земельного ...28.11.2014 Администрацию Тавдинского городского округа обязали ликвидировать незаконную свалку
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2014. Администрацию Тавдинского городского округа обязали ликвидировать несанкционированную ...29.10.2013 ООО «Утилизация медицинских и промышленных отходов» оштрафовано за нарушения при эксплуатации полигона ТБО
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2013. Сотрудников ООО «Утилизация медицинских и промышленных отходов» оштрафовали на 121 тыс. ...09.10.2013 На территории Тугулымского городского округа выявлены несанкционированные свалки бытовых отходов
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2013. Прокуратура Тугулымского района направила в суд иск в отношении администрации ...