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Главу Артемовского городского округа оштрафовали за свалку на берегу реки Бобровка

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. Главу Артемовского городского округа Константина Трофимова оштрафовали на 10 тыс. руб. за несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В отношении него в апреле этого года было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», и он был оштрафован на 10 тыс. руб.

Константин Трофимов обжаловал постановление надзорного органа в Артемовском городском суде, заявив, что за утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов на территории округа отвечает МБУ «Жилкомстрой».

Однако Артемовский суд посчитал решение правомерным — соблюдение на территории округа законодательства в области утилизации бытовых отходов входит в должностные обязанности именно главы округа.

Тем не менее глава Артемовского ГО обратился с апелляцией в Свердловский областной суд. Однако избежать штрафа не удалось — облсуд оставил судебное предписание в силе.
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