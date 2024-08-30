В Артемовском ГО оштрафовали на 1 млн рублей подрядчика, сорвавшего капремонт сетей водоснабжения

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Более 28 тыс. жителей Свердловской области будут получать качественные коммунальные ...09.06.2022 В Белоярском районе компания «СтройТайм» оштрафована на 12,3 млн рублей за нарушение сроков строительства
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2022. ООО «СтройТайм» оштрафовано на 12,3 млн руб. за нарушение сроков строительства ...09.07.2020 В Каменске-Уральском компанию «Зодиак-2000» оштрафовали на 1,15 млн за ненадлежащее исполнение контракта
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2020. Прокуратура Каменска-Уральского выявила нарушение законодательства о контрактной ...04.02.2016 В Артемовском директор МБУ оштрафован за самовольное изменение муниципального контракта
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2016. Директор БУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Наталья Неелова оштрафована за ...18.04.2011 МУ «Управление муниципального заказчика» уличено в нарушении требований при размещении заказов на выполнение капитального ремонта дорог
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2011. По требованию Сухоложского городского прокурора к административной ответственности ...