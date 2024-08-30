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В Артемовском ГО оштрафовали на 1 млн рублей подрядчика, сорвавшего капремонт сетей водоснабжения

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. В Артемовском городском округе на сумму свыше 1 млн руб. оштрафовали подрядчика, сорвавшего сроки проведения капитального ремонта сетей водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Было установлено, что в октябре 2023 года МКУ «Жилкомстрой» заключило муниципальный контракт с ООО «РСУ-12» на выполнение капитального ремонта сетей водоснабжения по ул. Мира в с. Мироново (Артемовский ГО). Подрядная организация не завершила работы в установленный срок. После этого Артемовская городская прокуратура возбудила административное дело в отношении ООО «РСУ-12» по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ «Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика».

В результате мировой судья Артемовского судебного района наложил на организацию штраф в размере свыше 1 млн руб. После вмешательства надзорного органа работы на объекте были завершены.
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