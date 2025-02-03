Директора «Уралстроймонтажа» оштрафовали на 17 млн рублей за срыв сроков реконструкции дорог в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. В Артемовском городском округе на сумму свыше 1 млн руб. оштрафовали подрядчика, ...09.07.2020 В Каменске-Уральском компанию «Зодиак-2000» оштрафовали на 1,15 млн за ненадлежащее исполнение контракта
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2020. Прокуратура Каменска-Уральского выявила нарушение законодательства о контрактной ...21.04.2020 В Нижнем Тагиле возбуждено дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам компании «Уралстроймонтаж»
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2020. В Нижнем Тагиле прокуратура возбудила административное дело в отношении директора ООО ...25.03.2020 Камышловское предприятие оштрафовали за незаконное увеличение сроков исполнения муниципального контракта
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2020. По результатам прокурорской проверки МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации ...08.08.2014 ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» причинило ущерб государству на общую сумму 4,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2014. Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проверила исполнение законодательства в ...