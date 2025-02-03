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Директора «Уралстроймонтажа» оштрафовали на 17 млн рублей за срыв сроков реконструкции дорог в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. Директора ООО «Уралстроймонтаж» оштрафовали на 16,7 млн руб. за срыв сроков реконструкции дорог в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Установлено, что в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в декабре 2020 года с ООО «Уралстроймонтаж» заключен контракт на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Октябрьской революции и ул. Циолковского г. Нижний Тагил с путепроводом через железнодорожные пути. Стоимость контракта составила свыше 1,6 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Представители надзорного ведомства рассказали, что подрядчик не завершил работы в установленный срок. После этого прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила возбудила дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика». На должностное лицо наложили штраф.

Для завершения реконструкции дорог МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» подписала контракт с другим подрядчиком — МУП «Тагилдорстрой». Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле.
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