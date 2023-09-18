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На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 25 сентября ожидается температура воздуха от +19 до +24 градусов. Однако уже 26-27 сентября — от +12 до +18 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +3 градусов.

Кроме того, 25 и 26 сентября в регионе ожидается ветер с порывами до 14-15 м/с.
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