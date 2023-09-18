УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...15.09.2023 На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидается потепление до +23 градусов
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...10.08.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается ночное похолодание
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается ночное похолодание. Об этом сообщается ...05.06.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и похолодание
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...06.04.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...