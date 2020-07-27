В Свердловской области в сентябре было зафиксировано 14 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. В Ивдельском районе Свердловской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом ...10.04.2018 На Дальнем Востоке резко выросла площадь лесных пожаров
На Дальнем Востоке площадь возгорания лесов выросла на 9 тыс. га из-за возникновения более 20 новых лесных пожаров, ...22.04.2013 В УрФО начался сезон пожаров
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2013. За прошедшие выходные на территории лесного фонда субъектов РФ Уральского федерального ...22.04.2013 В УрФО зарегистрированы первые лесные пожары
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2013. За прошедшие выходные на территории лесного фонда субъектов РФ Уральского федерального ...14.05.2009 На территории государственного лесного фонда Свердловской области зафиксировано 14 действующих лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2009. На территории государственного лесного фонда Свердловской области в 2009 г. ...