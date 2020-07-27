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В Свердловской области в сентябре было зафиксировано 14 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. На 24 сентября на землях лесного фонда Свердловской области было зафиксировано 14 очагов возгорания. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

Свердловская область заняла первое место в «рейтинге» по числу и площади лесных пожаров — огнем был охвачен 221 га лесного фонда.

Напомним, что 15 сентября в Свердловской области был отменен особый противопожарный режим, действующий на территории с 15 апреля.

В пожароопасный период от огня пострадало несколько поселков и 100 тыс. га леса. На восстановление лесного фонда выделено более 24 млн сеянцев хвойных деревьев. Посадочный материал передан специалистам Байкаловского, Туринского, Ирбитского, Камышловского, Таборинского, Невьянского, Нижнетагильского и Новолялинского лесничеств.
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