Курс евро с начала торгов вырос на 0,3%

УрБК, Москва, 22.09.2023. По состоянию на 12.53 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 96,09 руб., евро — 102,2 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,15%, европейской — на 0,34%.

Материалы по теме

Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,39%

УрБК, Москва, 27.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 85,02 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,21%

УрБК, Москва, 19.06.2023. По состоянию на 14.00 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 84,10 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,41%

УрБК, Москва, 28.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,55 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,56%

УрБК, Москва, 06.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,43 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,25%

УрБК, Москва, 14.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 73,75 руб., евро — ...