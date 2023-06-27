Курс евро с начала торгов вырос на 0,3%

УрБК, Москва, 27.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 85,02 руб., евро — ...19.06.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,21%
УрБК, Москва, 19.06.2023. По состоянию на 14.00 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 84,10 руб., евро — ...28.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,41%
УрБК, Москва, 28.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,55 руб., евро — ...06.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,56%
УрБК, Москва, 06.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,43 руб., евро — ...14.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,25%
УрБК, Москва, 14.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 73,75 руб., евро — ...