Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга вырос впервые за четыре месяца

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...03.05.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 0,3%
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...10.03.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю снизился на 1,5%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...27.02.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 6,2%
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...20.02.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 7%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...