Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга вырос впервые за четыре месяца

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. За неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на 0,6%, за месяц — снизился на 8,3%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Отметим, что, согласно данным УПН, объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга вырос впервые за четыре месяца. Так, до этого недельный рост данного показателя был отмечен 22 мая (+0,3%).



Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 2 тыс. 603 квартиры в уральской столице.



Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 99 дней.