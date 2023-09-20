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Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 22.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 сентября 2023 года. Курс доллара США снизился на 54,10 коп., до 96,07 руб., евро — на 1 руб., до 102,36 руб.
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