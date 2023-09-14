Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,81%

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 4 по ...07.09.2023 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 1,13%
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 28 ...18.08.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,78%
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...04.08.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,53%
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 24 ...21.07.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,84%
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 ...