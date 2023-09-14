УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:20

Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,81%

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 11 по 18 сентября выросли на 0,7% и составили 66,79 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,28%, до 49,57 руб. Бензин АИ-95 — на 0,23%, до 53,36 руб.

Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,81% и составила 62,97 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.09.2023 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 4 по ...

07.09.2023 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 1,13%

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 28 ...

18.08.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,78%

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...

04.08.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,53%

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 24 ...

21.07.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,84%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными22.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Кредитование с низкой базы22.08.2023Как продать готовый бизнес выгодно?
Архив новостей
Сентябрь 2023 (499)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18