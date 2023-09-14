Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,81%

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 11 по 18 сентября выросли на 0,7% и составили 66,79 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,28%, до 49,57 руб. Бензин АИ-95 — на 0,23%, до 53,36 руб. Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,81% и составила 62,97 руб.

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