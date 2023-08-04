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Уральское УГМС объявило о высоком риске возгораний в лесах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Уральское УГМС объявило в Свердловской области предупреждение о высокой пожарной опасности в ближайшие дни.

«21-23 сентября в отдельных районах Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении Уральского УГМС.

Напомним, что на прошлой неделе свердловский губернатор Евгений Куйвашев отменил особый противопожарный режим в регионе, который действовал с весны 2023 года.
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