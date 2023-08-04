Уральское УГМС объявило о высоком риске возгораний в лесах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...23.06.2023 В Свердловской области с 23 по 25 июня ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...25.04.2023 В Свердловской области 26 и 27 апреля ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В Свердловской области в ближайшие два дня ожидается высокая пожарная опасность. ...06.05.2022 Уральское УГМС объявило в Свердловской области предупреждения о заморозках и высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2022. Уральское УГМС объявило в Свердловской области два предупреждения: о заморозках и о ...24.06.2019 В Челябинской области 24-25 июня сохранится высокая пожарная опасность
УрБК, Челябинск, 24.06.2019. В большинстве районов Челябинской области с 24 по 25 июня 2019 года сохранится высокая ...