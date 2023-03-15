Свердловский губернатор вручил почетные награды сотрудникам ЕВРАЗ КГОК

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Работники ЕВРАЗ КГОК в Екатеринбурге удостоились почетных государственных наград в представительстве президента в Уральском федеральном округе.Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, награды получили оператор пульта управления обогатительной фабрики ЕВРАЗ КГОК Ольга Сакеева, машинист экскаватора Владимир Соколов, начальник службы пути Андрей Никулин удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Агломератчику Дмитрию Таловову присвоено звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».Награды горнякам и представителям других профессий вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.«Каждый из вас добился успехов в своём деле, заслужил уважение и авторитет профессионального сообщества. Cпасибо за всё, что вы делаете для людей, для развития наших городов, для укрепления благополучия Свердловской области», — сказал Е. Куйвашев.