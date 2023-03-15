Свердловский губернатор вручил почетные награды сотрудникам ЕВРАЗ КГОК

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 марта по указу президента РФ вручил ...07.03.2023 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственную награду работнице ЕВРАЗ НТМК Елене Грачевой
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в канун 8 Марта вручил государственную ...24.01.2019 Сотрудники ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2019. Семь сотрудников ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград. Указ о награждении ...25.08.2017 Девять металлургов ЕВРАЗ НТМК получили государственные награды
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вручил девятерым металлургам ...01.10.2010 Работникам ОАО «Первоуральский новотрубный завод» вручены государственные награды РФ
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2010. Сегодня в резиденции губернатора Свердловской области состоялось торжественное вручение ...