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Экспорт японских автомобилей в РФ в августе сократился на 43%

УрБК, Москва, 21.09.2023. Экспорт японских автомобилей в Россию в августе сократился на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные японского Минфина.

Объем ввоза японских «легковушек» упал на 42,5%, грузовиков и автобусов — на 46%, мотоциклов — на 35,6%, запчастей — на 49,5%. В общей сложности в августе Япония поставила в Россию 12 тыс. 482 транспортных средства, включая 12 тыс. 062 легковых автомобиля.

Напомним, что в июле поставки японских автомобилей выросли на 84% (год к году), до 33 тыс. 192 транспортных средств (из них 32 тыс. 116 легковых). Такие сильные колебания связаны с расширением антироссийских санкций со стороны Японии. С 9 августа Токио запретил ввозить в Россию бензиновые и дизельные автомобили с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридные машины. Ограничения касаются как новых, так и подержанных автомобилей.
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