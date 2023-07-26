На Южном Урале годовая инфляция в августе ускорилась до 5,4%

УрБК, Челябинск, 21.09.2023. Годовая инфляции в Челябинской области ускорилась с 4,1% в июле до 5,4% в августе. В целом по стране этот показатель составил 5,2%.



Как сообщает пресс-служба регионального отделения ГУ Банка России, среди продовольственных товаров ускорился годовой рост цен на импортные бананы, апельсины, груши, а также мясную продукцию и куриные яйца.



В сегменте непродовольственных товаров фиксируется подорожание новых импортных автомобилей. Также из-за увеличения темпов строительства жилья в регионе вырос спрос на стройматериалы. На фоне ослабления рубля это привело к ускорению годового повышения цен на древесно-стружечные плиты, кирпич и цемент.



Кроме того, из-за роста стоимости жилья на Южном Урале увеличились расходы арендодателей на покупку квартир. При этом повысился спрос на съемное жилье. Отмечается, что годовые темпы прироста цен на аренду квартир в регионе оказались самыми высокими в Уральском федеральном округе.