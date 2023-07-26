На Южном Урале годовая инфляция в августе ускорилась до 5,4%

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. Годовая инфляции в Свердловской области ускорилась с 4% в июле до 4,8% в августе. В ...26.07.2023 На Южном Урале инфляция ускорилась до 3,1%
УрБК, Челябинск, 26.07.2023. В Челябинской области годовая инфляция в регионе за июнь увеличилась до 3,1%. Это на 0,4% ...22.03.2023 Годовая инфляция в Челябинской области в феврале ускорилась до 10,2%
УрБК, Челябинск, 22.03.2023. Годовая инфляция в Челябинской области в феврале 2023 года составила 10,2% после 10% в ...24.01.2023 В Челябинской области инфляция ускорилась до 10,4%
УрБК, Челябинск, 24.01.2023. В декабре 2022 года инфляция в Челябинской области ускорилась с 10% до 10,4%. Об этом ...18.02.2022 Инфляция на Южном Урале в январе ускорилась до 7,3%
УрБК, 18.02.2022. В январе 2022 года годовая инфляция в Челябинской области выросла до 7,3% после 6,7% в декабре ...