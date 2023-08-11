В приложении «Госуслуги» появилась опция проверки подлинности товаров

УрБК, Москва, 20.09.2023. У россиян появилась возможность проверять подлинность товаров в приложении «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.



Теперь с помощью приложения можно проверить, где, когда и кем был произведен интересующий товар, а также получить информацию о его весе и объеме.



У новой опции простой интерфейс: чтобы узнать информацию о товаре, достаточно отсканировать в приложении специальный графический символ на упаковке и нажать кнопку «Госкан». Если у товара нет графического символа, его можно отправить на проверку через приложение государственной системы маркировки «Честный знак».



Россияне смогут проверить качество БАДов, шуб, лекарств, обуви, табака, фотоаппаратов, духов, шин и покрышек, одежды, постельного белья и полотенец, молочной продукции, упакованной минеральной и обычной питьевой воды.