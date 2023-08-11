В приложении «Госуслуги» появилась опция проверки подлинности товаров

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. С 1 июля 2023 года налогоплательщики-физлица могут получать уведомления об уплате ...18.11.2020 В приложении СКБ Онлайн появилась возможность оплаты штрафов ГИБДД
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. В приложении СКБ Онлайн появилась возможность оплаты штрафов ГИБДД, сообщает ...10.07.2019 Мобильное приложение ЦБ научилось выявлять поддельные купюры
УрБК, Москва, 10.07.2019. Новая версия мобильного приложения «Банкноты Банка России» может распознать защитные признаки ...15.01.2018 В России стартует эксперимент по маркировке сигарет
УрБК, Москва, 15.01.2018. С 15 января по 31 декабря 2018 года в России будет проходить эксперимент по маркировке ...22.07.2016 СКБ-банк выпустил новую версию мобильного банка
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2016. СКБ-банк выпустил новую версию мобильного банка СКБ-online. Об этом сообщает ...