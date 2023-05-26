УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:01

В Екатеринбурге спрос на автомобили премиум-класса старше трех лет вырос на 78%

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. Спрос на премиальные автомобили старше трех лет в Екатеринбурге в июне-августе 2023 года вырос на 77,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».

Что касается автомобилей премиум-сегмента в возрасте до трех лет, спрос на них в уральской столице летом этого года вырос на 25,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В целом по стране интерес к автомобилям премиальных брендов в возрасте до трех лет увеличился за год на 11,1%, а предложение — на 19,9%. При этом спрос на такие машины в возрасте четырех-шести лет вырос за тот же период на 63,9%, а предложение — на 38%.

Согласно данным платформы, самыми популярными брендами автомобилей премиум-класса в возрасте до трех лет в Екатеринбурге стали Lexus RX (7,3% от общего спроса), BMW 5-й серии (6%), Lexus LX (5,9%).

Кроме того, средняя стоимость трехлетних премиальных автомобилей летом 2023 года в Екатеринбурге составила 7 млн 284 тыс. руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.05.2023 «Авито Авто»: Спрос на новые автомобили в России в мае вырос на 57%

УрБК, Москва, 26.05.2023. С 1 по 24 мая 2023 года спрос на новые автомобили в России на «Авито Авто» вырос на 57,3% по ...

31.01.2023 В Свердловской области за год на 14% выросли продажи премиальных автомобилей с пробегом

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. В Свердловской области за 2022 год на 14% увеличились продажи премиальных автомобилей с ...

20.10.2022 Продажи премиум-автомобилей с пробегом на вторичном рынке в Свердловской области выросли на 22%

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. В Свердловской области продажи премиум-автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет в ...

11.04.2022 Продажи премиальных автомобилей с пробегом в Свердловской области выросли почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2022. В Свердловской области продажи автомобилей премиальных брендов (в возрасте до трех лет) ...

25.10.2021 На Среднем Урале продажи автомобилей с пробегом премиум-сегмента в III квартале выросли на 36,6%

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2021. В III квартале 2021 года в Свердловской области продажи автомобилей с пробегом ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга22.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Кредитование с низкой базы
Архив новостей
Сентябрь 2023 (465)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18