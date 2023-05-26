В Екатеринбурге спрос на автомобили премиум-класса старше трех лет вырос на 78%

УрБК, Москва, 26.05.2023. С 1 по 24 мая 2023 года спрос на новые автомобили в России на «Авито Авто» вырос на 57,3% по ...31.01.2023 В Свердловской области за год на 14% выросли продажи премиальных автомобилей с пробегом
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. В Свердловской области за 2022 год на 14% увеличились продажи премиальных автомобилей с ...20.10.2022 Продажи премиум-автомобилей с пробегом на вторичном рынке в Свердловской области выросли на 22%
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. В Свердловской области продажи премиум-автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет в ...11.04.2022 Продажи премиальных автомобилей с пробегом в Свердловской области выросли почти на 50%
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2022. В Свердловской области продажи автомобилей премиальных брендов (в возрасте до трех лет) ...25.10.2021 На Среднем Урале продажи автомобилей с пробегом премиум-сегмента в III квартале выросли на 36,6%
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2021. В III квартале 2021 года в Свердловской области продажи автомобилей с пробегом ...