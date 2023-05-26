В Екатеринбурге спрос на автомобили премиум-класса старше трех лет вырос на 78%

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. Спрос на премиальные автомобили старше трех лет в Екатеринбурге в июне-августе 2023 года вырос на 77,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».



Что касается автомобилей премиум-сегмента в возрасте до трех лет, спрос на них в уральской столице летом этого года вырос на 25,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



В целом по стране интерес к автомобилям премиальных брендов в возрасте до трех лет увеличился за год на 11,1%, а предложение — на 19,9%. При этом спрос на такие машины в возрасте четырех-шести лет вырос за тот же период на 63,9%, а предложение — на 38%.



Согласно данным платформы, самыми популярными брендами автомобилей премиум-класса в возрасте до трех лет в Екатеринбурге стали Lexus RX (7,3% от общего спроса), BMW 5-й серии (6%), Lexus LX (5,9%).



Кроме того, средняя стоимость трехлетних премиальных автомобилей летом 2023 года в Екатеринбурге составила 7 млн 284 тыс. руб.