На Южном Урале посуточная аренда загородного жилья за год подорожала на четверть

УрБК, Челябинск, 19.09.2023. В Челябинской области средняя стоимость аренды загородного жилья летом 2023 года составила 5 тыс. руб. за ночь. За год этот показатель вырос на 25%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Кроме Южного Урала, в список регионов РФ с самым заметным подорожанием стоимости аренды таких объектов вошли Смоленская и Волгоградская области (+25%), Ставропольский край, Ростовская и Нижегородская области (+20%).



Что касается спроса на рынке посуточной аренды загородного жилья в Челябинской области, за год он вырос на 48%. Предложение за указанный период увеличилось на 26%.