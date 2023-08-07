На Южном Урале посуточная аренда загородного жилья за год подорожала на четверть

В Свердловской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года составила 6 тыс. руб. за сутки. И за ...07.08.2023 Спрос на краткосрочную аренду загородного жилья на Южном Урале за месяц вырос на 118%
УрБК, Челябинск, 07.08.2023. В Челябинской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года ...07.08.2023 В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья за год вырос на 121%
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Свердловской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года ...11.07.2023 На Южном Урале спрос на аренду загородной недвижимости на 40% превышает предложение
УрБК, Челябинск, 11.07.2023. Доля Челябинской области в спросе на краткосрочную аренду загородной недвижимости среди ...25.04.2022 На Южном Урале средняя цена краткосрочной аренды загородного жилья за год выросла на 7%
УрБК, Челябинск, 25.04.2022. В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду квартир в апреле 2022 года вырос на ...