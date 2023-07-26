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Вчера, 16:59

Курс доллара США с начала торгов снизился на 0,3%

УрБК, Москва, 19.09.2023. По состоянию на 14.57 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 96,31 руб., евро — 103,09 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,26%, европейской — вырос на 0,04%.
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