В ЦБ рассказали об ускорении роста цен на технику, электронику и автомобили

УрБК, Москва, 19.09.2023. Годовая инфляция в РФ в августе ускорилась до 5,2%. Об этом говорится в материалах Банка России.



«Наиболее заметно дорожали зависимые от импорта категории товаров: техника и электроника, автомобили. Как и месяцем ранее, значительно выросли цены на мясную продукцию и бензин. В то же время замедлился рост цен на овощи и фрукты, подешевели некоторые услуги туризма и транспорта. Однако накопленный за год прирост их стоимости остался высоким», — говорится в сообщении.



Напомним, что на прошлой неделе ЦБ обновил свой прогноз по инфляции. По данным регулятора, по итогам 2023 года рост цен в РФ составит 6-7%.



Также аналитики ожидают, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране вернется к 4% в 2024 году.