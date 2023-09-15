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Вчера, 18:01

В ЦБ рассказали об ускорении роста цен на технику, электронику и автомобили

Годовая инфляция в РФ в августе ускорилась до 5,2%. Об этом говорится в материалах Банка России.

«Наиболее заметно дорожали зависимые от импорта категории товаров: техника и электроника, автомобили. Как и месяцем ранее, значительно выросли цены на мясную продукцию и бензин. В то же время замедлился рост цен на овощи и фрукты, подешевели некоторые услуги туризма и транспорта. Однако накопленный за год прирост их стоимости остался высоким», — говорится в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе ЦБ обновил свой прогноз по инфляции. По данным регулятора, по итогам 2023 года рост цен в РФ составит 6-7%.

Также аналитики ожидают, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране вернется к 4% в 2024 году.
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