В ЦБ рассказали об ускорении роста цен на технику, электронику и автомобили

УрБК, Москва, 19.09.2023. Годовая инфляция в РФ в августе ускорилась до 5,2%. Об этом говорится в материалах Банка ...15.09.2023 ЦБ обновил прогноз по годовой инфляции в России по итогам 2023 года
УрБК, Москва, 15.09.2023. По итогам 2023 года годовая инфляция в России составит 6-7%. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ ...17.08.2023 В Свердловской области инфляция в июле составила 4%
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в июле инфляция составила 4,02%. В июне этот показатель составил ...22.07.2022 ЦБ: Годовая инфляция к концу года замедлится до 12-15%
УрБК, Москва, 22.07.2022. Годовая инфляция в РФ к концу года замедлится до 12-15%. Такой прогноз дали аналитики Банка ...26.05.2022 Годовая инфляция в России снижается быстрее апрельского прогноза ЦБ
УрБК, Москва, 26.05.2022. Годовая инфляция в РФ снижается быстрее апрельского прогноза Банка России, говорится в ...