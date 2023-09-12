УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 10 ...06.09.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за месяц увеличилась в три раза
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 7 по 13 ...16.01.2023 Заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале за неделю выросла более чем в два раза
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Свердловской области за неделю с 9 ...09.09.2020 В Свердловской области во второй раз с момента начала пандемии COVID-19 сократилось число безработных
По состоянию на 9 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 118 тыс. 133 безработных. Об этом ...09.09.2020 В Свердловской области во второй раз с момента начала пандемии COVID-19 сократилось число безработных
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2020. По состоянию на 9 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 118 тыс. ...