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Вчера, 13:46

На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за месяц увеличилась в три раза

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 11 по 17 сентября COVID-19 заразилось 310 человек, а с 14 по 20 августа — 96. Таким образом, за месяц рост заболеваемости коронавирусом в регионе составил 3,2 раза.

Помимо этого, за указанный период выросло и число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, с 14 по 20 августа таких было зарегистрировано 19 человек, а с 11 по 17 сентября — 65.
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