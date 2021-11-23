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В Академическом районе Екатеринбурга начали подавать отопление в жилые дома

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Академическом районе Екатеринбурга накануне стартовала подача отопления в жилые дома. В отличие от других районов города, запуск тепла там проходит за один день.

Как сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), отличительной особенностью подачи отопления в жилые дома района является использование умных технологий. Благодаря современным инженерным решениям, температура воды в радиаторах напрямую зависит от температуры наружного воздуха.

«Пока на улице плюсовая температура, стояки в квартире будут чуть теплыми. Помимо этого, каждый житель района может самостоятельно отрегулировать комфортную температуру воздуха в помещении, используя термостаты на радиаторах и платить только за то тепло, которое использует», — говорится в сообщении.

Также в целях экономии тепловой энергии управляющая компания пока не будет запускать отопление в местах общего пользования, чтобы не допустить «перегрева» в подъездах и подвалах.

Отмечается, что за счет использования инженерных технологий и комплексного подхода к подаче тепла обеспечивается высокий уровень энергоэффективности в Академическом районе. Благодаря этому жители могут экономить средства.

Уточняется, что для УК «Академический» это уже 14-й отопительный сезон. Этим летом сотрудники управляющей компании вместе с энергетиками провели необходимые работы, чтобы жилой фонд Академического района в числе первых подготовился к началу отопительного сезона.

Отметим, что главный застройщик Академического района использует и другие современные энергоэффективные технологии, позволяющие жителям экономить на ресурсах. В том числе — применение солнечных панелей при строительстве домов.
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