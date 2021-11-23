В Академическом районе Екатеринбурга начали подавать отопление в жилые дома

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В ГК «КОРТРОС» рассказали о новых технологиях при строительстве жилья в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев в ходе своего выступления на форуме ...

В жилые дома района Академический завтра пустят тепло

С 15 сентября коммунальные службы Академического подключили отопление на объектах социальной сферы, а уже сегодня и ...

Отопление в жилых домах района Академический появится 15 сентября

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2011. Тепло в квартиры жителей самого современного района Екатеринбурга планируется подать ...

В районе «Академический» состоялось заседание клуба «Юный энергетик», входящего в структуру ЗАО «КЭС»

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2009. В районе «Академический» состоялось заседание клуба «Юный энергетик», входящего в ...

Завтра отопительный сезон будет начат в районе «Академический»

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2009. Завтра, 24 сентября 2009 года, будет подано тепло в жилые дома строящегося в ...