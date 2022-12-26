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На Среднем Урале 40% жителей никогда не получает премии на работе

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Свердловской области 40% жителей никогда не получает премии на работе. В целом по стране — 43%, говорится в исследовании hh.ru.

Согласно исследованию, доля тех, кто не имеет премий, наиболее высока в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 51%).

В то же время 52% респондентов Среднего Урала заявили, что у них на работе премии периодически выплачивают, еще 8% затруднились ответить. При этом наиболее часто премии получают представители сфер «Закупки» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (по 61%).

О получении премий раз в месяц рассказало 20% свердловчан, о периодических разовых выплатах за определенную работу (срочную, внеплановую) либо о проектных премиях — 15%. У 8% респондентов премирование происходит раз в год, у 6% — раз в квартал, у 3% — раз в полгода.
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