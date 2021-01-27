ВЦИОМ: 66% опрошенных россиян покупают бытовую технику раз в 2-3 года

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УрБК, Екатеринбург, 13.11.2014. Цены на бытовую технику и электронику в РФ к январю 2015 года вырастут на 5-20%. Об ...