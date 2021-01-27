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ВЦИОМ: 66% опрошенных россиян покупают бытовую технику раз в 2-3 года

УрБК, Москва, 18.09.2023. 66% опрошенных россиян покупают бытовую технику и электронику раз в два-три года и реже. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый шестой приобретает технику раз в год (17%), примерно столько же — раз в шесть месяцев и чаще (14%, в том числе 5% — раз в два-три месяца).

«Последние годы были непростыми для отечественного рынка техники и электроники. Пандемия, уход иностранных брендов, нарушение глобальных цепочек поставок и колебания курса валют стали серьезным вызовом не только для производителей», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в России отмечается рост посещаемости торговых центров, спроса на автомобили, бытовую технику и другие товары длительного пользования.
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