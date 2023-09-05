ЦБ: В России продолжается рост потребительской и деловой активности

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе составил 57,6 пункта против 54 пунктов в июле. Это самые ...05.09.2023 Индекс деловой активности сферы услуг в РФ в августе вырос до 57,6 пункта
УрБК, Москва, 05.09.2023. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе составил 57,6 пункта против 54 ...01.02.2022 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России вырос до 51,8 пункта
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей в России в январе 2022 года составил 51,8 пункта против 51,6 ...01.02.2022 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России вырос до 51,8 пункта
УрБК, Москва, 01.02.2022. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей в России в январе 2022 года составил ...04.03.2020 Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в феврале снизился на 2 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в феврале опустился до 52 пунктов с 54,1 в январе. Об этом говорится в ...