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ЦБ: В России продолжается рост потребительской и деловой активности

УрБК, Москва, 07.09.2023. В России в июле-августе продолжался рост потребительской и деловой активности. Вместе с этим дальше ускоряется увеличение потребительских цен, сообщает Банк России.

В эти месяцы наблюдался рост посещаемости торговых центров, спроса на автомобили, бытовую технику и другие товары длительного пользования. Расширился туристический поток, что тоже повлияло на увеличение потребления.

Повышение потребительской активности связано с ростом доходов населения. Зарплаты стали выше в связи с высоким уровнем конкуренции работодателей за трудовые ресурсы.

Рост цен также ускорился из-за возросшей потребительской активности и ослабления рубля. Ценовые ожидания предприятий превысили средние значения 2021-2022 годов.

Расширению экономической активности способствовали восстановление автомобильного производства и расширение внутреннего спроса на металлургическую продукцию. Увеличился грузооборот дальневосточных портов. Благодаря улучшению логистики стали выше экспортные возможности деревообрабатывающих предприятий. Возросла инвестиционная активность в мебельной отрасли.
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