Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 95 дней

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. За неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 1,67%, за месяц — на 11,7%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 2 тыс. 588 квартир в уральской столице.



Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 95 дней.