В Екатеринбурге уровень вакантных площадей в современных бизнес-центрах снизился до 2%

На 1 апреля 2017 года в офисных центрах класса «А» в Екатеринбурге уровень вакантных площадей составляет 17%, класса ...07.07.2016 Уровень вакантных площадей в новых БЦ Екатеринбурга превышает 40%
В недавно открывшихся в Екатеринбурге бизнес-центрах (БЦ) уровень вакантных площадей может достигать 40% и более. Об ...07.07.2016 Уровень вакантных площадей в новых БЦ Екатеринбурга превышает 40%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2016. В недавно открывшихся в Екатеринбурге бизнес-центрах (БЦ) уровень вакантных площадей ...28.10.2014 В 2013-2014 годах в Екатеринбурге средний объем поглощения офисных площадей снизился вдвое
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2014. В 2013-2014 годах в Екатеринбурге средний объем поглощения офисных площадей снизился ...24.10.2014 В I полугодии 2014 года объем свободных площадей в бизнес-центрах Екатеринбурга класса «А» составил 21%
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2014. В бизнес-центрах Екатеринбурга класса «А» по итогам I полугодия 2014 года объем ...