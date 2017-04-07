УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:45

В Екатеринбурге уровень вакантных площадей в современных бизнес-центрах снизился до 2%

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. В Екатеринбурге уровень вакантных площадей в современных бизнес-центрах упал до рекордных 2%. Об этом в блоге Reburg написал заместитель директора исследовательской компании «ХОД Консалтинг» Константин Октаев.

По мнению Константина Октаева, проблемы офисного сектора в уральской столице проявились еще в 2018 году.

«Строительство качественных бизнес-центров в Екатеринбурге практически не велось, а то, что уже было построено — быстро устаревало. С 2020 года девелоперы увлеклись рынком жилья и забыли про все прочие сегменты недвижимости. В это время рынок офисов поглощал последние невостребованные здания целиком», — отмечает он.

В результате, по его словам, уровень вакантных площадей в современных бизнес-центрах Екатеринбурга снизился до рекордных 2%, а в классе А — до 0%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.04.2017 В отдельных офисных центрах Екатеринбурга уровень вакантных площадей превышает 50%

На 1 апреля 2017 года в офисных центрах класса «А» в Екатеринбурге уровень вакантных площадей составляет 17%, класса ...

07.07.2016 Уровень вакантных площадей в новых БЦ Екатеринбурга превышает 40%

В недавно открывшихся в Екатеринбурге бизнес-центрах (БЦ) уровень вакантных площадей может достигать 40% и более. Об ...

07.07.2016 Уровень вакантных площадей в новых БЦ Екатеринбурга превышает 40%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2016. В недавно открывшихся в Екатеринбурге бизнес-центрах (БЦ) уровень вакантных площадей ...

28.10.2014 В 2013-2014 годах в Екатеринбурге средний объем поглощения офисных площадей снизился вдвое

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2014. В 2013-2014 годах в Екатеринбурге средний объем поглощения офисных площадей снизился ...

24.10.2014 В I полугодии 2014 года объем свободных площадей в бизнес-центрах Екатеринбурга класса «А» составил 21%

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2014. В бизнес-центрах Екатеринбурга класса «А» по итогам I полугодия 2014 года объем ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян18.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2023 (366)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18