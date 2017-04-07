В Екатеринбурге уровень вакантных площадей в современных бизнес-центрах снизился до 2%

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. В Екатеринбурге уровень вакантных площадей в современных бизнес-центрах упал до рекордных 2%. Об этом в блоге Reburg написал заместитель директора исследовательской компании «ХОД Консалтинг» Константин Октаев.



По мнению Константина Октаева, проблемы офисного сектора в уральской столице проявились еще в 2018 году.



«Строительство качественных бизнес-центров в Екатеринбурге практически не велось, а то, что уже было построено — быстро устаревало. С 2020 года девелоперы увлеклись рынком жилья и забыли про все прочие сегменты недвижимости. В это время рынок офисов поглощал последние невостребованные здания целиком», — отмечает он.



В результате, по его словам, уровень вакантных площадей в современных бизнес-центрах Екатеринбурга снизился до рекордных 2%, а в классе А — до 0%.