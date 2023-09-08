Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 109 тыс. 125 рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. По состоянию на 11 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 109 тыс. 125 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель вырос на 0,1%, за месяц — на 0,4%.