Энергетики «Россетей» заменили изоляцию на линии 220 кВ в ХМАО

Энергетики филиала «Россетей» заменили более 300 изоляторов на шести подстанциях ХМАО

«Россети ФСК ЕЭС» в 2022 году установят новые изоляторы на ЛЭП 220-500 кВ для надежного электроснабжения предприятий ММК

УрБК, Челябинск, 01.08.2022. В 2022 году энергетики «Россети ФСК ЕЭС» планируют установку более 4 тыс. новых изоляторов ...