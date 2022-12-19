Энергетики «Россетей» заменили изоляцию на линии 220 кВ в ХМАО

УрБК, Магнитогорск, 19.12.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала» обновили 1,4 тыс. изоляторов на воздушной ...15.11.2022 Энергетики филиала «Россетей» заменили более 300 изоляторов на шести подстанциях ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили опорно-стержневую изоляцию (ОСИ) ...01.08.2022 «Россети ФСК ЕЭС» в 2022 году установят новые изоляторы на ЛЭП 220-500 кВ для надежного электроснабжения предприятий ММК
УрБК, Челябинск, 01.08.2022. В 2022 году энергетики «Россети ФСК ЕЭС» планируют установку более 4 тыс. новых изоляторов ...05.05.2022 «Россети ФСК ЕЭС» повысили надежность электроснабжения в Челябинской и Курганской областях
УрБК, Челябинск, 05.05.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» выполнили установку новых стеклянных изоляторов на линии ...16.02.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» установят на ЛЭП Свердловской области более 1 тыс. новых изоляторов
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2022. Энергетики компании «Россети ФСК ЕЭС» установят более 1 тыс. новых изоляторов на линиях ...