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Энергетики «Россетей» заменили изоляцию на линии 220 кВ в ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. Энергетики заменили 450 стеклянных изоляторов на линии электропередачи 220 кВ «Трачуковская — Кирьяновская» в ХМАО. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.

Замена стеклянных изоляторов гарантирует бесперебойное электроснабжение одного из важнейших центров российской нефтяной промышленности — Мегиона, население которого составляет более 52 тыс. человек, а также других предприятий нефтегазовой отрасли и населенных пунктов Нижневартовского района.

Новые изоляторы из закаленного стекла обладают повышенной механической прочностью, на них хорошо заметны трещины и другие дефекты, которые можно быстро обнаружить и устранить. Закаленное стекло увеличивает срок эксплуатации изоляторов.

Протяженность линии электропередачи составляет 59 км. Линия питает инфраструктурные объекты, обеспечивающие бесперебойную добычу нефти на Ватинском, Северо-Покурском и Северо-Ореховском месторождениях.

Напомним, что в ноябре 2022 года энергетики филиала «Россетей» провели замену более 300 изоляторов на шести подстанциях ХМАО.
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