В Кольцово у пассажирки изъяли более 40 кг товаров премиум-брендов без маркировки

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В аэропорту Кольцово сотрудники таможни обнаружили у одного из пассажиров рейса ...22.08.2022 В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали партию незадекларированных массажеров
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2022. В аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержали партию из 120 деревянных массажных ...19.12.2019 В аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря
В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря. Об этом ...10.12.2019 В Кольцово таможенники задержали у пассажирки рейса Стамбул — Екатеринбург 27 килограммов брендовой одежды
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали у пассажирки рейса Стамбул ...17.05.2018 В Кольцово у гражданина Таджикистана изъяли более 28 кг незадекларированной одежды
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. Сотрудники Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина задержали жителя Таджикистана, который ...