В Кольцово у пассажирки изъяли более 40 кг товаров премиум-брендов без маркировки

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В аэропорту Кольцово сотрудники таможенной службы обнаружили свыше 40 кг незадекларированных вещей у пассажирки рейса Стамбул — Екатеринбург. В общей сложности женщина пыталась провезти 83 товара премиальных брендов на 800 долл. США.



Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, у жительницы Таджикистана нашли 60 женских и детских костюмов, детские платья турецких производителей и плед, а также 10 сумок от люксовых марок разных цветов, фасонов и размеров. По словам авиапассажирки, 30 вещей принадлежали ей, остальные она купила. Часть из них она собиралась подарить, а другие — продать.



«Количество вещей, их характеристики и модельный ряд, указывают, что данная партия одежды не является товаром для личного пользования, а предназначается для коммерческих целей и соответственно, подлежит обязательному декларированию», — отметил начальник Кольцовской таможни им В.А. Сорокина Сергей Баландин.



В результате товары изъяли и отправили на экспертизу, а затем было возбуждено дело об административном правонарушении.