УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:43

В Кольцово у пассажирки изъяли более 40 кг товаров премиум-брендов без маркировки

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В аэропорту Кольцово сотрудники таможенной службы обнаружили свыше 40 кг незадекларированных вещей у пассажирки рейса Стамбул — Екатеринбург. В общей сложности женщина пыталась провезти 83 товара премиальных брендов на 800 долл. США.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, у жительницы Таджикистана нашли 60 женских и детских костюмов, детские платья турецких производителей и плед, а также 10 сумок от люксовых марок разных цветов, фасонов и размеров. По словам авиапассажирки, 30 вещей принадлежали ей, остальные она купила. Часть из них она собиралась подарить, а другие — продать.

«Количество вещей, их характеристики и модельный ряд, указывают, что данная партия одежды не является товаром для личного пользования, а предназначается для коммерческих целей и соответственно, подлежит обязательному декларированию», — отметил начальник Кольцовской таможни им В.А. Сорокина Сергей Баландин.

В результате товары изъяли и отправили на экспертизу, а затем было возбуждено дело об административном правонарушении.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.06.2023 Гражданин Таджикистана попытался пронести через пункт досмотра аэропорта Кольцово партию смартфонов

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В аэропорту Кольцово сотрудники таможни обнаружили у одного из пассажиров рейса ...

22.08.2022 В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали партию незадекларированных массажеров

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2022. В аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержали партию из 120 деревянных массажных ...

19.12.2019 В аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря. Об этом ...

10.12.2019 В Кольцово таможенники задержали у пассажирки рейса Стамбул — Екатеринбург 27 килограммов брендовой одежды

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали у пассажирки рейса Стамбул ...

17.05.2018 В Кольцово у гражданина Таджикистана изъяли более 28 кг незадекларированной одежды

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. Сотрудники Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина задержали жителя Таджикистана, который ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян18.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2023 (333)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18