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Вчера, 16:45

При участии «Атомстройкомплекса» создан клип-посвящение Екатеринбургу

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. «Атомстройкомплекс», кинокомпания Red Pepper Film и инди-группа «внимание брусника!» записали песню и видеоклип под названием «Развлечение» о Екатеринбурге, сообщает пресс-служба девелопера.

«Мы захотели снять видео про Екатеринбург и для екатеринбуржцев, чтобы еще раз напомнить, как мы любим наш город и показать во всей красе лучший город страны. Над проектом работали уральцы, поэтому каждый кадр и строчка пронизаны уральским креативным духом», — рассказал креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов.

Площадкой для записи аудио и съемок стала вся столица Урала. В кадре можно увидеть известные городские локации — Плотинку, «Екатеринбург-сити», Макаровский мост, летний двор Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина. Также в клипе представлены архитектурные «жемчужины» города: шедевр конструктивизма Белая башня, достояние советского модернизма Театр юного зрителя, кинотеатр «Заря».

«Зритель узнает нашумевшие паблик-арт-объекты — «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» Тимы Ради, «Индустриального младенца» арт-группы LKKL и паблик-арт-программы «ЧО», недавно отреставрированный «Атомстройкомплексом» подземный переход на Плотинке в рамках фестиваля Stenograffiа в 2023 году», — говорится в анонсе клипа.

Как отмечают участники видеоряда о Екатеринбурге, это новый неформальный гимн городу от трех уральских креативных групп. Услышать трек и увидеть ролик можно на YouTube и популярных стриминговых платформах.
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