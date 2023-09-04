При участии «Атомстройкомплекса» создан клип-посвящение Екатеринбургу

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль ...09.08.2023 В день 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» проведут благотворительную ярмарку уральских художников
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В день празднования 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» ...21.07.2023 Ученики школы паблик-арта «ЧО» будут создавать общественное пространство для летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Ученики школы паблик-арта «ЧО» примут участие в создании общественного пространства для ...25.10.2022 «Атомстройкомплекс» снял тематические хорроры к Хэллоуину
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2022. «Атомстройкомплекс» совместно с командой Red Pepper Film подготовил серию роликов, ...29.12.2020 В Екатеринбурге установили новый арт-объект в рамках фестиваля паблик-арта, посвященного 25-летию «Атомстройкомплекса»
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. Сегодня в Екатеринбурге установили новый арт-объект в рамках фестиваля паблик-арта ...