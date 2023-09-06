«МегаФон»: Рост передачи данных в Свердловской области составил 20%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. На Среднем Урале каждый седьмой житель пользуется кнопочным телефоном. Об этом сообщает ...10.07.2023 «МегаФон» возглавил рейтинг Ookla по скорости мобильного интернета и уровню покрытия
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Международная компания Ookla провела независимое исследование, в котором признала ...10.08.2022 «МегаФон» расширил пропускную способность Telegram в 2,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2022. «МегФон» поднял скорость передачи данных в Telegram, увеличив пропускную способность ...22.04.2020 В «МегаФоне» рассказали, в каких районах Екатеринбурга живут самые активные интернет-пользователи
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2020. По итогам первого квартала 2020 года 4G-трафик в сети «МегаФона» вырос более чем на 60% ...09.09.2015 С начала 2015 года в ХМАО абоненты «МегаФона» скачали более 4 петабайт информации
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2015. С начала 2015 года абоненты «МегаФона» в ХМАО-Югре скачали более 4 петабайт информации. ...