«МегаФон»: Рост передачи данных в Свердловской области составил 20%

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. По данным аналитиков «МегаФона», рост передачи данных в Свердловской области составил 20%. Заметнее всего динамика в использовании 4G-интернета. На него приходится 92% от всего объема передачи данных. Это один самых высоких показателей в УрФО, сообщает пресс-служба оператора сотовой связи.



Интенсивному росту способствовало развитие сети в регионе, распространение современных смартфонов, программа по переводу частот из 2G и 3G в современный стандарт LTE и возросшая потребность пользователей в скорости передачи данных.



Жители Кашино и Лесного заняли первые позиции в негласном рейтинге самых активных пользователей. Далее следуют представители Красноуральска, Верхнего Тагила, Дегтярска, Туринска, Алапаевска, Талицы, Нижней Салды и Сухого Лога. Екатеринбург оказался в середине рейтинга.



Отмечается положительная динамика и в небольших населенных пунктах. Так, самые активные потребители скоростного интернета проживают в Антоновском поселке, Нейво-Шайтанском, Басьяновском, Заводоуспенском, Махнево, Новопаньшино, Шокурово, Кытлыме и Таборах.



Технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Яков Пахоми отмечает, что 4G сегодня необходим всем, поэтому повышение эффективности существующей инфраструктуры, развитие сети там, где абоненты особенно активно проявляют себя в мобильном интернете, — приоритет компании.



Напомним, что ранее масштабное строительство и модернизацию сети техническая служба оператора провела в 100 локациях Свердловской области.