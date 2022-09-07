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ЕВРАЗ направил свыше 800 тыс. рублей для нового набора школьников в IT-академию в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. ЕВРАЗ направил свыше 800 тыс. руб. для нового набора школьников в IT-академию в Нижнем Тагиле. В ней учащиеся 9-11-х классов получат базовые знания по 3D-макетированию и программированию, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Обучение начнется с 1 октября 2023 года и продлится до 1 июня 2024 года. За это время юные тагильчане освоят азы сетевого программирования, проектирования и 3D-макетирования, изучат способы обработки информации и построения многопоточных приложений, а также укрепят знания по физике и математике. Те, кто ранее обучался в IT-академии и продолжил участие в проекте, погрузятся в тему разработки веб-сервисов. В программе — изучение теории и практические упражнения, в том числе непосредственное участие в реальных IT-проектах ЕВРАЗ НТМК под руководством опытных специалистов производства.

Еженедельные занятия будут проходить по вечерам с понедельника по пятницу в центре развития предпринимательства «Мой бизнес». Выпускники получат сертификат об обучении по программе дополнительного образования.

«Помимо новых знаний и навыков программирования, участники ИТ-академии в ходе проектной деятельности научатся выстраивать взаимодействие в команде: распределять роли, планировать этапы и сообща решать поставленные задачи. В дальнейшем такой комплекс компетенций позволит выпускникам нашей программы стать высоко востребованными специалистами», — отмечает директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.

Для обучения претендентам необходимо пройти тестирование на сайте и собеседование до 24 сентября. По результатам вступительного испытания в проекте примут участие 60 школьников. Из них 20 лучших на этапе отбора получат грант ЕВРАЗа и будут учиться бесплатно.

Отметим, что в первых двух потоках уникального образовательного проекта ЕВРАЗа поучаствовали 120 старшеклассников из Нижнего Тагила. В процессе обучения ребята также познакомились с металлургией: посетили доменный цех ЕВРАЗ НТМК, узнали о технологических процессах и цифровых проектах, вдохновились мощью сталелитейного производства, а также поучаствовали в хакатоне — командном состязании по созданию прототипа ИТ-продукта.
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