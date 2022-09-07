ЕВРАЗ направил свыше 800 тыс. рублей для нового набора школьников в IT-академию в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле начался прием на второй поток IT-академии ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. ЕВРАЗ начал прием учащихся старших классов на обучение во втором потоке IT-академии ...

Более 60 школьников из Нижнего Тагила прошли обучение в ИТ-академии ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Нижнем Тагиле более 60 старшеклассников прошли обучение в ИТ-академии ЕВРАЗа и ...

ЕВРАЗ инвестировал более 800 тыс. рублей в реализацию проекта по открытию IT-академии для старшеклассников Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. ЕВРАЗ вложил 845 тыс. руб. в реализацию проекта по открытию IT-академии для ...

ЕВРАЗ направил 1,7 млн рублей на модернизацию и ремонт школы в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. ЕВРАЗ продолжает инвестировать в развитие образовательных учреждений. В частности, ...

При поддержке ЕВРАЗа в тагильской школе открыли обновленную мастерскую электромонтажа

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. При поддержке ЕВРАЗа в школе № 49 Нижнего Тагила открыта обновленная мастерская ...