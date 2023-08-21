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Реформа системы среднего профессионального образования стартовала в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В Свердловской области стартовала апробация новой модели системы среднего профессионального образования. Об этом губернатор Евгений Куйвашев объявил в ходе заседания регионального правительства 14 сентября.

Как сообщает департамент информационной политики региона, «испытуемыми» стали 22 учреждения, за каждым из которых закреплен куратор. Новая модель предполагает передачу профильным министерствам следующих задач: обеспечение целевого обучения под потребности отрасли экономики, распределение контрольных цифр приема, взаимодействие с работодателями в сфере развития инфраструктуры практической подготовки и реализация мер по повышению качества подготовки кадров и трудоустройства выпускников.

«Прошу каждого министра держать вопрос о расширении количества участников данного проекта на личном контроле, анализировать информацию о кадровой потребности по отраслям. Это необходимо, в том числе, и для того, чтобы своевременно внести коррективы в бюджетное финансирование содержания и развития системы среднего профессионального образования», — сказал Евгений Куйвашев.

О планах проведения образовательной реформы губернатор Свердловской области объявил еще в апреле. Апробация новой модели завершится 1 июля 2024 года. Нововведение направлено на борьбу с дефицитом кадров, который губернатор в своем выступлении оценил только в промышленной отрасли региона не менее чем в 15 тыс. человек.
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