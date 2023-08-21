Реформа системы среднего профессионального образования стартовала в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Министерство промышленности и науки Свердловской области выбрало семь образовательных ...

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал правительству региона четыре года ...

Правительство Свердловской области в течение четырех лет проведет реформу среднего профобразования

Свердловские власти анонсировали реформу системы подготовки профессиональных кадров в регионе

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил Юрия Биктуганова на пост министра образования региона

На реорганизацию системы профессионального образования на Камчатке планируется потратить около 60 млн. рублей

Администрация Камчатского края утвердило региональную программу развития профессионального образования на 2011-2013 ...