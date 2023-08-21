Реформа системы среднего профессионального образования стартовала в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Министерство промышленности и науки Свердловской области выбрало семь образовательных ...01.08.2023 Правительство Свердловской области в течение четырех лет проведет реформу среднего профобразования
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал правительству региона четыре года ...19.04.2023 Свердловские власти анонсировали реформу системы подготовки профессиональных кадров в регионе
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. Губернатор Евгений Куйвашев анонсировал проведение реформы системы подготовки ...22.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил Юрия Биктуганова на пост министра образования региона
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост ...24.05.2011 На реорганизацию системы профессионального образования на Камчатке планируется потратить около 60 млн. рублей
Администрация Камчатского края утвердило региональную программу развития профессионального образования на 2011-2013 ...