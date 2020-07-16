Число договоров страхования на Среднем Урале в I полугодии выросло на четверть

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В I полугодии 2023 года физические и юридические лица Свердловской области заключили со ...16.07.2020 Свердловчане в I квартале заключили более 19 тыс. договоров страхования жизни
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2020. Жители Свердловской области в январе-марте 2020 года заключили 19,4 тыс. договоров ...12.04.2019 Объем страховых взносов в Челябинской области за год вырос почти на 2,5 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 12.04.2019. В Челябинской области в 2018 году объем страховых премий по добровольному и обязательному ...19.03.2019 Жители Свердловской области заключили в 2018 году на 1 млн договоров страхования больше, чем годом ранее
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2019. В 2018 году жители Свердловской области заключили почти 4,8 млн договоров страхования ...31.08.2017 За I полугодие убыток «Росгосстраха» по МСФО достиг 23,6 млрд рублей
УрБК, Москва, 31.08.2017. Чистый убыток страховой компании «Росгосстрах» по МСФО по итогам I полугодия 2017 года ...