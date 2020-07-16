Число договоров страхования на Среднем Урале в I полугодии выросло на четверть

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В I полугодии 2023 года физические и юридические лица Свердловской области заключили со страховыми компаниями 3,7 млн договоров страхования. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на четверть.



Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, объем страховых премий увеличился на 20%, до 17 млрд руб. Причинами такой динамики являются адаптация участников рынка к новым условиям и восстановление экономической активности после сокращения сборов в аналогичном периоде прошлого года.



При этом в сегменте добровольного личного и имущественного страхования жители региона заключили более 880 тыс. договоров на общую сумму 7,7 млрд руб. Лидером роста по объему премий стало добровольное страхование жизни. Так, граждане заплатили за полисы более 4 млрд руб., что на 45% превышает результат аналогичного периода 2022 года.



Страховые выплаты на Среднем Урале в целом увеличились на 30%, до 10 млрд руб. Наибольший рост в сегменте добровольного страхования пришелся на страхование жизни: объем выплат за год увеличился на 87%, превысив 4,7 млрд руб.