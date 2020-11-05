Получать всю зарплату в цифровых рублях готово 15% жителей Урала

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2020. 63% опрошенных жителей Свердловской области получают «белую» (полностью официальную) ...13.10.2015 В Екатеринбурге только 42% работающего населения получают «белую» зарплату
Только 42% опрошенных екатеринбуржцев получают полностью официальную зарплату. При этом для 38% опрошенных «белая» ...13.10.2015 В Екатеринбурге только 42% работающего населения получают «белую» зарплату
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2015. Только 42% опрошенных екатеринбуржцев получают полностью официальную зарплату. При этом ...05.11.2014 В УрФО каждый десятый работник хотел бы получать зарплату в долларах США
Отказаться от зарплаты в национальной валюте в пользу долл. США или евро готовы 39% россиян. Причем из года в год доля ...27.02.2013 Две трети российских компаний не повышали сотрудникам зарплату более года
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2013. Две трети российских компаний не повышали и не индексировали своим сотрудникам зарплату ...