Получать всю зарплату в цифровых рублях готово 15% жителей Урала

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В настоящее время 15% трудоустроенных жителей Уральского федерального округа (УрФО) получают заработную плату частично наличными, частично на карту, еще 85% опрошенных переводят всю сумму на банковскую карту. Доля тех, кто получает зарплату только наличными, составила менее 1% (год назад — 5%), говорится в исследовании hh.ru.



При этом получать полную сумму зарплаты в цифровых рублях готовы только 15% уральцев (год назад — 21%), еще 13% согласно на часть такой зарплаты, но не более 50% (год назад — 8%). В то же время 51% работников УрФО однозначно не готовы переходить на расчеты в цифровых рублях (год назад — 37%). 21% затруднился ответить (год назад — 35%).



Согласно исследованию, противники перевода зарплаты в цифровые рубли чаще всего объясняют это тем, что не понимают, где и как ими рассчитываться (58%), не доверяют новым технологиям (41%) и опасаются мошенников (34%). Также 20% в принципе отдает предпочтение наличным, а 17% опасаются комиссий.