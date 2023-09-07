Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 28 ...31.08.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,94%
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 21 ...18.08.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,78%
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...21.07.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,84%
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 ...30.06.2023 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,33%
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 19 ...