Пенсионерка из Ревды перечислила лжеброкерам более 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. В полицию Красноуфимска обратилась местная жительница 1959 года рождения с заявлением о ...13.07.2023 Жительница Краснотурьинска перевела мошенникам более 1 млн рублей личных накоплений
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Свердловской области пенсионерка добровольно перевела мошенникам 1,1 млн руб. личных ...08.06.2023 Жительница Верхней Пышмы отправила почти 3 млн рублей лжеброкерам
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Жительница Верхней Пышмы отправила более 2,8 млн руб. мошенникам, которые ...30.05.2023 В Алапаевске пенсионерка перевела аферистам более 800 тыс. рублей в качестве инвестиций
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В полицию Алапаевска обратилась 78-летняя местная жительница, которая перевела ...14.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...