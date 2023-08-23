Пенсионерка из Ревды перечислила лжеброкерам более 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В Ревде 57-летняя пенсионерка по инвалидности перевела мошенникам под видом брокеров 1 млн 251 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Как стало известно со слов потерпевшей, ей позвонил мужчина и предложил заработать на брокерских ставках до 500 тыс. руб. ежемесячно. При этом он упомянул указ президента РФ, согласно которому граждане якобы могут зарабатывать на валюте. Женщина согласилась и отправила на счета злоумышленников 1 млн 036 тыс. руб. личных и 215 тыс. руб. кредитных средств.



По факту совершенного преступления в полиции возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.