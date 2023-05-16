Жительница Верхней Пышмы отправила почти 3 млн рублей лжеброкерам

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Жительница Верхней Пышмы отправила более 2,8 млн руб. мошенникам, которые представлялись брокерами. Женщина хотела заработать на инвестициях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Свердловчанка рассказала сотрудникам дежурной части МО МВД России «Верхнепышминский», что увидела в интернете объявление о том, что за регистрацию на брокерской платформе «Газпромбанка» можно заработать денежные средства в размере 25 тыс. руб., пройдя по указанной ссылке.



Женщина отправила персональные данные, и вскоре ей позвонил неизвестный, который предложил ей внести крупную сумму денег, чтобы получить прибыль. Для этого пострадавшая взяла кредит на 1,6 млн руб. и перевела деньги на указанный ей счет. Затем женщина еще несколько раз вносила средства на счета мошенников, оформив для этого еще один кредит под залог квартиры.



По факту обращения потерпевшей правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».