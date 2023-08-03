На Среднем Урале до 15 сентября объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В Свердловской области с 12 по 15 сентября объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«С 20.00 12 сентября до 20.00 15 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.