На Среднем Урале до 15 сентября объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В Свердловской области продлили предупреждение о неблагоприятных метеорологических ...28.07.2023 В Свердловской области до 2 августа объявили предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...04.04.2023 До вечера 5 апреля на Среднем Урале ожидаются неблагоприятные метеорологические условия
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических ...15.02.2023 До вечера 17 февраля на Среднем Урале ожидаются неблагоприятные метеорологические условия
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических ...04.09.2018 В Свердловской области предупреждение о смоге продлили на пять дней
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Синоптики на пять дней продлили предупреждение о неблагоприятных метеорологических ...