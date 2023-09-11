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Вчера, 10:03

Правительство РФ увеличило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой до 20%

УрБК, Москва, 13.09.2023. Правительство РФ с 9 сентября повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с господдержкой с 15% до 20%. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабмина, размещенном на портале правовой информации.

Согласно документу, на 0,5 п. п. уменьшается размер субсидий банкам, которые финансируют ипотеки по госпрограммам.

Отметим, что ранее Минфин РФ сообщил об отсутствии намерений повышать ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках после роста ключевой ставки.

В свою очередь, летом в Банке России заявляли о перегруженности рынка ипотеки льготными и псевдольготными программами.
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