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Заболеваемость ОРВИ на Урале выросла в 1,5 раза за неделю

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. На прошлой неделе в регионах Уральского федерального округа (УрФО) выявлено на 50% больше случаев заражения ОРВИ, чем неделей ранее. Рост заболеваемости ОРВИ в регионах УрФО стал одной из тем оперативного совещания полномочного представителя президента на Урале Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами, сообщает пресс-служба полпредства.

Особое внимание собравшиеся обратили на то, что чаще всего болеют дети в возрасте от семи до 14 лет. Отмечается, что это связано с началом учебного года.

Напомним, что в Свердловской области за неделю 28 августа по 3 сентября зафиксировано 14 тыс. 295 случаев ОРВИ. Это на 23,2% ниже среднего многолетнего уровня.
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