В Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 30%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Свердловской области с 1 по 8 сентября выросла на 30% в сравнении с последней неделей августа, сообщает областное Управление Роспотребнадзора.



При этом заболеваемость остается выше среднего многолетнего уровня на 16%.



Всего в регионе было зарегистрировано 21 тыс. случаев заболевания ОРВИ, чуть менее половины (49,1%) заболевших — дети.



«В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медицинских организаций за неделю обследовано 540 человек: доминирует риновирус. Также обнаружены вирусы парагриппа, РС-инфекции, COVID-19, метапневмовирусы и боковирусы», — говорится в сообщении.



В Екатеринбурге за этот период зарегистрировано 10,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 19,6% выше показателя предыдущей недели. В городе уровень заболеваемости также регистрируется ниже среднего многолетнего уровня на 12,9%.



Санврачи объясняют, что рост заболеваемости в начале сентября связан с началом учебного года и является традиционным.