УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:26

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 30%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Свердловской области с 1 по 8 сентября выросла на 30% в сравнении с последней неделей августа, сообщает областное Управление Роспотребнадзора.

При этом заболеваемость остается выше среднего многолетнего уровня на 16%.

Всего в регионе было зарегистрировано 21 тыс. случаев заболевания ОРВИ, чуть менее половины (49,1%) заболевших — дети.

«В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медицинских организаций за неделю обследовано 540 человек: доминирует риновирус. Также обнаружены вирусы парагриппа, РС-инфекции, COVID-19, метапневмовирусы и боковирусы», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге за этот период зарегистрировано 10,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 19,6% выше показателя предыдущей недели. В городе уровень заболеваемости также регистрируется ниже среднего многолетнего уровня на 12,9%.

Санврачи объясняют, что рост заболеваемости в начале сентября связан с началом учебного года и является традиционным.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.05.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на треть

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 28 апреля ...

29.04.2025 Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области за неделю снизился на 8%

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 21 по 27 ...

17.04.2025 Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области за неделю снизился на 12%

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 7 по 13 ...

08.10.2024 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 5,1%

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Свердловской области за неделю с 30 сентября по 6 октября зарегистрировано 34,9 тыс. ...

10.09.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 34,3%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. В Свердловской области со 2 по 8 сентября зарегистрировано почти 22,8 тыс. случаев ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России
Архив новостей
Сентябрь 2025 (233)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.