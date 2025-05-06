В Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 30%

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 28 апреля ...29.04.2025 Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области за неделю снизился на 8%
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 21 по 27 ...17.04.2025 Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области за неделю снизился на 12%
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 7 по 13 ...08.10.2024 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 5,1%
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Свердловской области за неделю с 30 сентября по 6 октября зарегистрировано 34,9 тыс. ...10.09.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 34,3%
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. В Свердловской области со 2 по 8 сентября зарегистрировано почти 22,8 тыс. случаев ...