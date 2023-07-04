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Вчера, 11:03

Минтранс РФ предложил увеличить штрафы для нарушителей ПДД на электросамокатах

УрБК, Москва, 12.09.2023. Минтранс РФ подготовил поправки в КоАП для владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электросамокатов. В их числе — увеличение максимального размера штрафа за несоблюдение ПДД, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, согласно проекту Минтранса «Дорожная карта», пользователи СИМ по статусу будут приравнены к автомобилистам. Электросамокатчиков обяжут останавливаться по требованию ГИБДД, подавать данные о средствах передвижения в федеральный реестр, а также проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Добавим, что на сегодняшний день максимальный штраф для нарушителей ПДД составляет 1,5 тыс. руб.
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