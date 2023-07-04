Минтранс РФ предложил увеличить штрафы для нарушителей ПДД на электросамокатах

УрБК, Москва, 04.07.2023. Минтранс РФ планирует ввести в КоАП штрафы за нарушения правил дорожного движения ...

Минтранс РФ планирует ввести штрафы за нарушения ПДД пользователями электросамокатов

УрБК, Москва, 20.02.2023. Минтранс РФ поручил регионам подготовить «условия для безопасного и комфортного ...

Минтранс РФ поручил регионам подготовить инфраструктуру для электросамокатов

УрБК, Москва, 09.09.2022. Минтранс РФ разработал проект постановления правительства о запрете гражданам, двигающимся на ...

Минтранс РФ намерен запретить ездить по пешеходным переходам на электросамокатах

Сервис Whoosh ввел в Екатеринбурге скоростные ограничения для передвижения на электросамокатах

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh в Екатеринбурге ввел для клиентов скоростные ...