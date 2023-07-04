Минтранс РФ предложил увеличить штрафы для нарушителей ПДД на электросамокатах

УрБК, Москва, 04.07.2023. Минтранс РФ планирует ввести в КоАП штрафы за нарушения правил дорожного движения ...20.02.2023 Минтранс РФ поручил регионам подготовить инфраструктуру для электросамокатов
УрБК, Москва, 20.02.2023. Минтранс РФ поручил регионам подготовить «условия для безопасного и комфортного ...09.09.2022 Минтранс РФ намерен запретить ездить по пешеходным переходам на электросамокатах
УрБК, Москва, 09.09.2022. Минтранс РФ разработал проект постановления правительства о запрете гражданам, двигающимся на ...27.05.2021 Сервис Whoosh ввел в Екатеринбурге скоростные ограничения для передвижения на электросамокатах
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh в Екатеринбурге ввел для клиентов скоростные ...03.12.2020 В России установят официальные правила использования средств индивидуальной мобильности
УрБК, Москва, 03.12.2020. В России законодательные правила использования электросамокатов, сигвеев, моноколес должны ...