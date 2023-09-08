Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,3 руб.

УрБК, Москва, 08.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 сентября 2023 года. Курс ...05.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро снизился на 19 коп.
УрБК, Москва, 05.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2023 года. Курс ...18.08.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2,9 руб., евро — на 3,4 руб.
УрБК, Москва, 18.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 августа 2023 года. Курс ...12.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 80 коп., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 12.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 мая 2023 года. Курс долл. США ...11.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро — на 75 коп.
УрБК, Москва, 11.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 мая 2023 года. Курс долл. США ...