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Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,3 руб.

УрБК, Москва, 12.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 сентября 2023 года. Курс доллара США снизился на 1,41 руб., до 96,50 руб., евро — на 1,35 руб., до 103,53 руб.
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