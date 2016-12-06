В Свердловской области планируется привить против гриппа 65% населения

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2016. На головном предприятии НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле завершена прививочная ...30.10.2012 В ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в этом году от гриппа будет привито 15 тысяч работников
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2012. В ОАО «НПК «Уралвагонзавод» — головном предприятии корпорации «УВЗ» — стартовала ...12.09.2012 Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается с середины осени
Как предполагает руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, ...18.01.2011 За неделю в Свердловской области заболело гриппом свыше 20 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2011. В период с 10.01.2011 г. по 16.01.2011 г. в Свердловской области зарегистрировано 21,6 ...25.09.2009 Роспотребнадзор: В эпидемический сезон 2009/2010 года ставится задача иммунизировать профилактическими прививками против гриппа почти 40% населения Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2009 «В связи с сохранением в предстоящий эпидсезон реальной угрозы распространения ...