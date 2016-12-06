В Свердловской области планируется привить против гриппа 65% населения

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В Свердловской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских, на предэпидемический сезон 2023-2024 годов поставлена задача обеспечить охват профилактическими прививками против гриппа 65% населения.



При этом эпидемиологи ведомства рекомендуют гражданам пройти вакцинацию в ближайшее время, чтобы специфический иммунитет от гриппа успел сформироваться до начала подъема заболеваемости этой инфекцией.